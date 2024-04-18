نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يغيب فينسيوس وكارفاخال عن الكلاسيكو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخبر أطباء ريال مدريد المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي بأن فينسيوس جونيور وداني كارفاخال جاهزان للمشاركة أمام برشلونة في مباراة الكلاسيكو بالجولة 32 من الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل 21 أبريل الجاري.

وأضطر كارلو أنشيلوتي لتغيير فينيسيوس جونيور الذي شعر ببعض الألم خلال الشوط الإضافي الأول، في الدقيقة 102، من مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، ليدفع بالإسباني لوكاس فاسكيز بدلًا منه.

وبعد دقائق قليلة، قام بسحب الظهير الأيمن داني كارفاخال لإشراك المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو خلال الشوط الإضافي الثاني، عند الدقيقة 110.

وانتشرت تساؤلات من جمهور ريال مدريد حول مدى جاهزية فينيسيوس وكارفاخال للكلاسيكو، بعد تمكن الفريق من عبور عقبة مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري الأبطال.

وعلم الصحفي الإسباني، رودرا، مراسل شبكة ريليفو، أثناء تواجده في ملعب الاتحاد لتغطية مباراة السيتي والريال، أن فينسيوس جونيور وداني كارفاخال تعرضا لضربتين طفيفتين، وكان قرار خروجهما من الملعب "احترازيًا".

وسيستقبل ملعب سانتياغو برنابيو مباراة الكلاسيكو في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ليلة الأحد المقبل 21 أبريل، وستحدد نتيجتها هوية الفريق البطل بنسبة كبيرة.