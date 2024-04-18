نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد توديع الأبطال.. لابورتا يتحدى ريال مدريد قبل الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، بتصريح ناري بشأن مواجهة الكلاسيكو القادمة بين النادي الكتالوني وريال مدريد، يوم الأحد.

لابورتا: سنفوز على ريال مدريد

يلتقي برشلونة مع نظيره ريال مدريد يوم الأحد المقبل في قمة مباريات الجولة 32 من عمر بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتحدث لابورتا في تصريحات له عن الكلاسيكو الإسباني قائلا:" ‏يجب أن نذهب ونفوز يوم الأحد من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب هذا الموسم".

ويأمل النادي الكتالوني في الانتصار أمام ريال مدريد في المباراة القادمة لمصالحة جماهيره بعد توديع دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.