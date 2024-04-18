نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت| مفاجأة نارية بشأن مستقبل كولر مع الأهلي ونائب رئيس لجنة الحكام يحسم الجدل حول هدف الزمالك الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الخميس الموافق 18-04-2024.

مفاجأة نارية بشأن مستقبل كولر مع الأهلي

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن النادي الأهلي يترقب مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر أمام مازيمبي الكونغولي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر فريق الأهلي أمام نظيره الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، يوم الاثنين الماضي، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": ما علمته أن مصير السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مرتبط ببطولة دوري أبطال إفريقيا وفي حال الخروج من دور نصف النهائي سيتاكد رحيل كولر عن القلعة الحمراء.

وتابع: هناك غضب داخل النادي الأهلي من إدارة كولر لمباراة الزمالك ونزيف النقاط في بطولة الدوري الممتاز.

بابا فاسيليو يكشف عن تجاربه السابقة مع الأندية المصرية

كشف بابا فاسيليو المدير الفني السابق لأندية غزل المحلة والبنك الأهلي ووادي دجلة عن فترته في القيادة الفنية للأندية الثلاث، مشيرًا إلى أنه أحرز تقدما كبير معهم خلال فترة تواحده.

وقال بابا فاسيليو، في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "كنت أعمل بجد مع الأندية التي عملت بها خاصة في بلد أشعر بأن التطور ما بين الأجيال الصغير ليس بأعلى المستوى وتحتاج أن تكون مدرب وأب وتساعد اللاعبين والفكرة التي يجب أن تنفذها ونجحت بذلك في الثلاث أندية".

وأكمل: "عندما توليت مهمة القيادة الفنية لـ وادي دجلة كان يحتل المركز الأخير بـ 14 نقطة فقط وحققنا تقدمًا وكذلك غزل المحلة نجحت في الوصول للمراكز الخمس الأوائل في الترتيب".

وتابع: "توليت القيادة الفنية للبنك الأهلي وكان النادي في وضع صعب، نجحنا في الحفاظ على تواجده في الدوري وكان الأمر لا يصدق ليس بجمع النقاط فقط وإنما بالطريقة التي كنا نسير بها".

نائب رئيس لجنة الحكام يحسم الجدل حول هدف الزمالك الثاني في شباك الأهلي

صرح محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام لبرنامج الماتش بأنه راضٍ تمامًا عن أداء طاقم التحكيم خلال مباراة القمة الماضية، وقد قيم فاروق طاقم تحكيم مباراة القمة بدرجة 8.4.

وأردف فاروق بأن الحكم إبراهيم نور الدين كان في كامل تركيزه، وعلي وعي تام بقيمة المباراة ومتابعة العالم العربي بالكامل لها.

أوضح نائب رئيس لجنة الحكام أن تصريحات نورالدين لم تكن مقصودة، فمباراة الأهلي والزمالك حتى لو مباراة ودية فهي مباراة قوية دون شك.

واضاف فاروق بأنه لا توجد مباراة تخلو من الأخطاء التحكيمية مثلما لا توجد مباراة تخلو من أخطاء المدربين واللاعبين، إلا أن مباراة القمة الاخيرة لم تتضمن اي خطأ مؤثر على نتيجة المباراة، والهدف الثاني الذي سجله الزمالك كان صحيح بنسبة 100%.

نجم الزمالك السابق: لم أكن مؤيدًا لتعيين حسام حسن مدربا للمنتخب

أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أنه يتمنى تتويج الأهلي والزمالك بدوري الأبطال والكونفدرالية، في ظل تراجع الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الكرة في مصر تعود للخلف بشكل واضح.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي كانت رائعة تكتيكيًا، ودفاع فريق الريال كان رائعًا، رغم الهجوم الكاسح من السيتي، كان هناك حالة استمتاع حتى آخر دقيقة وفي ركلات الجزاء أيضا، أتمنى أن نرى الكرة المصرية بهذا المستوى يومًا ما".

وأضاف: "هناك معاناة واضحة كرويًا في مصر، ومستوى الأهلي والزمالك ليس ممتعًا، وعمومًا مواجهة الزمالك ودريمز في المتناول، ونتمنى أن يعود جمهور الكرة إلى المدرجات كما شاهدنا اليوم في مواجهة المنصورة والقزازين".

وزاد: "الزمالك أصبح لديه شكل جيد في الفترة الأخيرة، واتمنى تحقيق انتصار كبير على دريمز في القاهرة".

وأكمل: "أنا خائف على النادي الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي في ظل صعوبة اللقاء والتوقيت الذي ستقام فيه، وأتمنى تحقيقه لنتيجة جيدة، من أجل عودة الكرة المصرية إلى سابق عهدها".

وواصل: "لم أكن مؤيدًا لوجود حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، لأنه غير قادر على وضع مشروع لنهضة الكرة المصرية، ولكن سأدعمه في المرحلة المقبلة".

وتابع: "حسام حسن لديه خبرات تدريبية ولكنه يفتقد للعلم، والعلم أساس وضع أي مشروع كروي".

وأتم: "أتمنى أن يحقق الزمالك انتصارا كبيرا على دريمز الغاني بأربعة أهداف من أجل تحقيق الصعود من القاهرة، وأتمنى وصول الأهلي للنهائي والتتويج بدروي الأبطال ايضا".

