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أحمد جودة - القاهرة - تابعت الأندية الإيطالية سلسلة نجاحاتها في البطولات الأوروبية، إذ تأهل كل من روما وأتالانتا إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.

ايطاليا تضمن تواجد 5 فرق في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم

وضمنت فيورنتينا مكانًا في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد تغلبها على فيكتوريا بلزن، ليتواصل تألق الأندية الإيطالية في البطولات الأوروبية.

وأكدت شبكة "سبورت ميدياست" أن الأداء المميز للأندية الإيطالية في الليلة الأخيرة أدى إلى تفوقها في ترتيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث احتلت إيطاليا المركز الأول برصيد 19،429 نقطة.

وبفارق كبير عن منافسيها، حيث جاءت ألمانيا في المركز الثاني برصيد 17،929 نقطة، تلتها إنجلترا برصيد 17،375 نقطة، ثم فرنسا برصيد 15،917 نقطة، وأخيرًا إسبانيا برصيد 15،313 نقطة.

وأشارت الشبكة إلى أن إيطاليا تضمنت تواجد 8 فرق في البطولات الأوروبية للموسم المقبل، بما في ذلك 5 فرق في دوري أبطال أوروبا وفريقين في دوري الأوروبي، بالإضافة إلى فريق آخر في دوري المؤتمر.

وتوقعت الشبكة أن يرتفع عدد الفرق الإيطالية في دوري الأبطال الموسم المقبل إلى 6 فرق في حال فاز روما أو أتالانتا ببطولة دوري الأوروبي، ولم يحتلوا المراكز الخمسة الأولى في الدوري المحلي.