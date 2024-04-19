نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات بدنية قوية للاعبي المصري استعدادًا لمواجهة فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استانف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة نظيره فريق فاركو ضمن منافسات الدوري الممتاز.

علي ماهر يلقي محاضرة فنية بالفيديو للاعبي المصري

حرص علي ماهر مدرب المصري، على عقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران وذلك في إطار التحضيرات للمباراة المقبلة في دوري نايل.

وقبل انطلاق فقرات المران، اجتمع ماهر باللاعبين والجهاز الفني للفريق وذلك للتأكيد على أهمية المباراة المقبلة أمام فاركو بالجولة التاسعة عشر من الدوري، وتحقيق الفوز من أجل حصد ثلاث النقاط للحفاظ علي الاستمرارية في المربع الذهبي.

قاد وائل رأفت المعد البدني، اللاعبين في فقرات تدريبية قوية وبدنية متنوعة استمرت لمدة أكثر من 30 دقيقة مع بداية المران.

وأدى رباعي حراسة المرمى؛ محمود جاد، عصام ثروت، محمد شحاته، ايهاب العايدي، تدريبات بدنية منفردة وجانبا من تدريبات حراسة المرمى المتنوعة تحت إشراف مصطفي فتحي، مدرب الحراس.

خاض علي ماهر تدريبات الكرة للاعبين بتنفيذ بعض الجمل التكتيكية واختتم المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

يواجه الفريق البورسعيدي نظيره، فاركو في السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.