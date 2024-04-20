شكوك حول مشاركة هالاند أمام تشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة - تحوم الشكوك حول مشاركة النرويجي إيرلينج هالاند مع فريقه مانشستر سيتي، في مباراته المقبلة أمام تشيلسي المقرر إقامتها غدًا السبت، بالدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا": "أن المهاجم النرويجي تم استبداله بشكل مفاجئ قبل بداية الوقت الإضافي لمباراة الفريق الأخيرة أمام ريال مدريد في إياب دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وكشف المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عقب المباراة، "أن المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا طلب الخروج من المباراة ولكنه لم يفصح عن السبب".

وخلال حديثه اليوم الجمعة، أكد غوارديولا، "أن المهاجم عانى من إصابة" لكنه لم يكشف سوى عن القليل فيما يتعلق بخطورتها.

وقال مدرب السيتي في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحافي: "سنرى.. كانت مباراة صعبة، الكثير من الحركة، ضغط كثيف من الفريقين".

وأضاف: "شعر هالاند بشيء، مشكلة عضلية. لهذا السبب أبلغني بأنه لن يكمل المباراة".



وأردف:"قال الطبيب إنه يشعر بقليل من الآلام المزعجة، مشكلة بسيطة، سنرى كيف سيتطور في الساعات المقبلة".

وفي تحديث أكثر إيجابية، أكد المدرب الإسباني، "أن كيفين دي بروين، صانع الألعاب، بحالة جيدة" بعد أن تم استبداله خلال الوقت الإضافي أمام ريال بسب شعوره بالإجهاد.

يعتقد غوارديولا، بالنظر لجدول المباريات، أنه من المفهوم أن يشعر اللاعبون بالإرهاق في هذه المرحلة من الموسم.

وقال: "طبيعي مع هذا الكم من المباريات التي نخوضها هذا الموسم، وفي الموسم السابق، ولا يوجد المزيد من الوقت للتعافي، بالإضافة للوقت الإضافي والضغط العالي".

وأضاف:"نعتمد على الكثير من الضغط في طريقة لعبنا، لهذا السبب يحدث الإرهاق.. إنهم بشر، وليسوا آلات، اعتدنا على هذا".