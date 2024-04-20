نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزيري: أغلقنا ملف مباراة الديربي أمام الأهلي.. ونركز في مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية أمام دريمز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة دريمز الغاني المقبلة في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية صعبة، وشدد على أن المنافس فريق محترم.

تصريحات الجزيري عن مواجهة دريمز في الكونفدرالية

وأضاف اللاعب في تصريحات على هامش الأنشطة الإعلامية الخاصة بالاتحاد الأفريقي لمباراة نصف نهائي الكونفدرالية أن الزمالك يسعى لتحقيق الفوز في لقاء الذهاب كي تكون مهمة الفريق أسهل في مباراة العودة التي ستقام في غانا يوم 28 من الشهر الجاري.

وأوضح أن الزمالك يدرس المنافس جيدًا لمعرفة نقاط القوة والضعف بفريق دريمز الغاني، وشدد على أن الفريق أغلق ملف مباراة الديربي، ويركز في مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية من أجل تحقيق الفوز.

واختتم الجزيري تصريحاته قائلا:" مباراة نصف النهائي من شوطين، ونركز لحسم الشوط الأول في القاهرة قبل السفر إلى غانا لخوض لقاء العودة، ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.