عاجل.. مدرب ريال مدريد السابق مرشح لتدريب برشلونة خلفًا لتشافي

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أحمد جودة - القاهرة - رشح البرازيلي ريفالدو، أسطورة برشلونة مدرب ريال مدريد السابق، لتولي منصب المدير الفني في برشلونة خلفًا لتشافي هرنانديز، الذي سيغادر المنصب في نهاية الموسم.

مورينيو مرشح لخلافة تشافي

وأكد ريفالدو، خلال تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، على أهمية عدم التغاضي عن خبرة جوزيه مورينيو، المدرب الحالي للدر الأبيض، بسبب تاريخه السابق في تدريب ريال مدريد.

ويتواجد مورينيو، الحاصل على لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، حاليًا بلا عمل منذ إقالته من تدريب روما في يناير الماضي.

وأشار ريفالدو قائلًا: "قد يكون هناك بعض المشجعين الذين يفضلون عدم استقدام لاعبين أو مدربين سابقين للفريق المنافس، ولكن مورينيو سبق وأن عمل في برشلونة بجوار السير بوبي روبسون، وقد أظهر أنه شخصية كبيرة".

وأضاف: "بالرغم من أن بعض المشجعين قد يشعرون بالقلق بشأن قدومه إلى برشلونة، إلا أنه مدرب ذو سجل حافل بالإنجازات".

وأوضح: "من الواضح أن الانتقال إلى برشلونة سيكون أمرًا مختلفًا بالنسبة له، خاصة وأنه يعرف الفريق والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بشكل جيد، ولديه خبرة واسعة".

وأكمل ريفالدو تصريحاته بالتعليق على احتمال عودة بيب جوارديولا إلى برشلونة، قائلًا: "لا أعتقد أنه سيعود إلى برشلونة في الوقت القريب، وربما يكون العودة إلى منزله هي الخيار الوحيد الذي يفكر فيه".