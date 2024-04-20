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أحمد جودة - القاهرة - تعادل ريو آفي مع أروكا (1-1) اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

ريو آفي يتعادل مع أروكا بالدوري البرتغالي

تقدم ريو آفي بهدف سجله خورخي سامويل في الدقيقة (36)، وتعادل رافا موجيكا لأروكا في الدقيقة (47).

ورفع ريو آفي، رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ11، كما رفع أروكا رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس.

وتشهد مسابقة الدوري البرتغالي هذا الموسم منافسة شرسة بين سبورتينج لشبونة وبنفيكا على الفوز باللقب حيث يحتل الأول الصدارة برصيد 77 نقطة بينما يأتي رفقاء دي ماريا في المركز الثاني برصيد سبعين نقطة ويحتل بورتو المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

وفي صراع القاع يحتل نادي فيزيلا المركز الاخير برصيد 21 ويأتي تشافيس قبله في المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة بينما يتواجد بورتيمونينيسي في اخر مراكز الهبوط برصيد 27 نقطة.