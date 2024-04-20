نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجازي يتصدر تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر مارسيلو جالاردو مدرب الفريق الأول بكرة القدم بنادي اتحاد جدة على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الحزم اليوم السبت الموافق 20 أبريل الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد الحزم ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والحزم

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والحزم مساء السبت في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب الاتحاد والحزم

ويحتل العميد المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة بعد تحقيق 14 فوز و5 تعادلات وخسر 8 بينما يأتي نظيره الحزم في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 16 نقطة حيث فاز خلال مباراتين وتعادل بعشرة وهزم بخمسة عشر اخرين.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والحزم

تردد قناة ssc sports hd 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الحزم

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: الصقور، فيليبي، حجازي، العليان.

خط الوسط: رومارينهو، الشهراني، كانتي.

خط الهجوم: العمري، حمدلله، كريم بنزيما.