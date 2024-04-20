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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الزمالك المصري نظيره دريمز أف سي الغاني غدًا الأحد في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكونفدرالية".

ويسعى الزمالك إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمهد له الطريق إلى النهائي بأرحية قبل مباراة الإياب في أدغال غانا.



وتبدو فرص الزمالك المصري كبيرة للغاية في تخطي عقبة نظيرة دريمز الغاني، وبلوغ نهائي البطولة التي حققها الفريق الأبيض عام 2019.

وتأهل الفريق المصري إلى هذا الدور بعد أن نجح في جمع أكبر عدد من النقاط في دور المجموعات بـ16 نقطة منحته صدارة المجموعة الثانية، ثم أقصى مواطنه فيوتشر 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية، بينما صعد دريمز عبر صدارة المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة ونجح في تحقيق أكبر مفاجآت البطولة بإقصائه الملعب المالي 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الثمانية.

"الكونفدرالية".. الزمالك يسعى لإيقاف مغامرة دريمز



ويعول الزمالك المصري على الروح المعنوية العالية للاعبيه عقب الفوز المهم 2-1 على منافسه التقليدي الأهلي بالدوري المحلي في ديربي القاهرة الشهير.

وأعلن المدير الفني للزمالك جوزيه غوميز عن القائمة التي دخل بها معسكرًا مغلقًا وضمت أحمد سيد مصطفى "زيزو" رغم إصابته في المباراة الماضية، وكذلك عاد محمود عبدالرازق "شيكابالا" بعد أن غاب في المباراة الماضية، فيما يغيب كل من عبدالله السعيد وناصر ماهر لعدم القيد الأفريقي وعمر جابر ويوسف أوباما وأحمد فتوح للإصابة.

وطالب غوميز لاعبيه بضرورة الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية خاصة في ظل الحضور الجماهيري الكبير بإستاد القاهرة بعد ان حصلوا علي موافقة بحضور 50 ألف متفرج.

وذكر التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، والذي سجل هدفي الفوز مباراة الأهلي أن مواجهة دريمز لن تكون سهله، وقال الجزيري في تصريحات صحافية قبل المباراة إن فريقه يسعى لتحقيق الفوز في لقاء الذهاب كي تكون مهمة الفريق أسهل في مباراة العودة بغانا.

ويسعى دريمز الغاني لمواصلة مغامرته الأفريقية التي كانت مفاجأة للجميع بوصوله لهذا الدور.

وأكد المدير الفني لفريق دريمز الغاني عبدالكريم زيتو، في تصريحات صحافية لدى وصوله العاصمة المصرية القاهرة أن الزمالك اسم كبير داخل القارة.

وأضاف أن مهمتهم صعبة للغاية أمام الزمالك لكنها ليست مستحيلة وهم يسيرون خطوة بخطوة، لتحقيق هدفهم بالخروج بنتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل التعامل مع مواجهة الإياب التي ستقام في غانا.

