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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد الصالحي، الإعلامي التونسي أن السلطات التونسية قررت السماح بحضور 40 ألف متفرج في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين النادي الأهلي والترجي.

إعلامي تونسي: إدارة الترجي نجحت في زيادة حضور الجماهير إلى 40 ألف أمام الأهلي

قال أحمد الصالحي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "يجب أن أشيد بالأجواء التي يحضر فيها الفريقين لنهائي دوري أبطال إفريقيا، هذه من المرات القليلة التي يواجه فيها الفريقان بعضهما البعض في أجواء هادئة".

وأضاف: "في الإعلام التونسي هناك تقدير للأهلي، ولا توجد أي مشاحنات بين جماهير الفريقين.. الإعلام التونسي يؤكد على صعوبة المباراة".

وتابع: "الترجي سيواجه أحد عمالقة الكرة الإفريقية هو الأهلي، والذي تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي، وهذا أمر ليس بالسهل".

وأتم أحمد الصالحي تصريحاته قائلًا: "كان قد تم تخصيص 27 ألف مشجع للترجي في مباراة الأهلي، ولكن بعد ضغوطات إدارة الترجي والجماهير، فقد تقرر رفع العدد إلى 40 ألف متفرج".