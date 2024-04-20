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أحمد جودة - القاهرة -

تحوم الشكوك حول مشاركة مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا، في مباراة الأحد أمام ديبورتيفو ألافيس بسبب عدم الجاهزية، حسبما أعلن نادي العاصمة الإسبانية، ولهذا السبب لم يتدرب اليوم السبت، رغم أن مشاركته في المباراة ليست مستبعدة، والأمر يتوقف على تطور حالته خلال الساعات المقبلة.

كان ألفارو موراتاأحد الغائبين الثلاثة عن التدريب الأخير للأتلتي في مدينته الرياضية، ويضاف إليه ممفيس ديباي، الذي يواصل تعافيه من إصابة عضلية أبعدته عن آخر ثلاث مباريات للفريق، وتوماس ليمار الذي يمر بآخر بالمراحل الأخيرة من تعافيه من إصابة بوتر العرقوب أبعدته عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي.

شكوك حول مشاركة موراتا أمام ألافيس





كما سيغيب ماركوس يورينتي عن مباراة الأحد، وذلك بسبب الإيقاف عقب حصوله على خمس بطاقات صفراء.

وسيكون باقي الفريق متاحًا أمام المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني لمواجهة ألافيس غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الليغا.