عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماوريسيو بوليتشانو، المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلي" في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتبدأ أحداث مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: مالو جوستا، تريفوه تشالوباه، تياجو سيلفا، مارك كوكورييا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كونور كالاجر.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، كول بالمر، ميخايلو مودريك.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.