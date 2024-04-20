وليد العطار: تواصلنا مع روي فيتوريا لسداد الشرط الجزائي.. ومحمد صلاح سينضم لمعسكر المنتخب المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، اقتراب حل أزمة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، موضحا أحقيته في الحصول على الشرط الجزائي الخاص بتعاقده مع الجبلاية.

وليد العطار: تواصلنا مع روي فيتوريا لسداد الشرط الجزائي

وقال العطار في تصريحاته ببرنامج الكلاسيكو، الذي تقدمه سهام صالح على قناة DMC: "تواصلنا مع روي فيتوريا لتسوية الأمور وديا معه، وخلال الأسبوع المقبل ستنتهي تلك الأزمة نهائيا".

وأضاف: "يحق لفيتوريا 3 أشهر كشرط جزائي في تعاقده مع الجبلاية والأمور ستحل معه وديا ولن نسمح بدخول الاتحاد في أي أزمة خلال المرحلة المقبلة".

وأردف: "كنت أقرب الأشخاص لكيروش وسوء تفاهم بسبب أحد الأشخاص أدى إلى توتر العلاقة بيني وبينه لكنني أحترمه كثيرا".

وأتم: "محمد صلاح سينضم بشكل طبيعي لمعسكر المنتخب المقبل وصلاح لن يتأخر في أي وقت عم خدمة بلده".