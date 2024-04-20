نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في الكونفدرالية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة حاسمة أمام فريق دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام في استاد القاهرة الدولي غدًا، الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً. يسعى الفارس الأبيض إلى تحقيق الفوز لترسيخ موقعه في المسابقة وتحقيق تقدم نحو النهائي.

وقد وجّه المدرب البرتغالي جوزيه جوميز جهوده نحو وضع اللمسات الأخيرة على خطته لمواجهة دريمز، حيث ركّز على تصحيح الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون خلال المراحل السابقة، بهدف تجاوزها أمام الفريق الغاني القوي.

تمكّن الزمالك من تخطي عقبة فريق مودرن فيوتشر في ربع النهائي ليبلغ نصف النهائي للبطولة للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بفضل فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وتعادله في مواجهة الإياب بهدف لكل فريق.

وسيلتقي الزمالك ضد دريمز الغاني، الذي تأهل على حساب الملعب المالي. انتهت مباراة الذهاب في مالي بفوز دريمز بنتيجة 2-1، فيما انتهت مباراة الإياب في غانا بتعادل 1-1.

تحديدًا في ملعب استاد القاهرة، ستنطلق المباراة الهامة غدًا في السادسة مساءً، بينما ستُقام مباراة الإياب على ملعب "بابا يارا" في غانا بعد أسبوع تقريبًا، وتحديدًا في السادسة مساءً أيضًا.

وقد تصدّر الزمالك مجموعته في دور المجموعات برصيد 16 نقطة، من خلال الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة واحدة، مما يجعله مرشحًا قويًا للتأهل إلى النهائي ومنافسًا جديرًا باللقب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز

يمكنك متابعة جميع مباريات الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لعام 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وهي القناة الحصرية لبث هذه المسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة الأفريقية.