عاجل.. رد فعل مفاجئ من لاعبي دريمز الغاني تجاه شيكابالا عقب مباراة الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - بعد نهاية مباراة الذهاب بين فريقي نادي دريمز الغاني ونادي الزمالك المصري في دور نصف نهائي الكونفدرالية، شهدت ساحة الملعب لحظات من التواصل الرياضي الإيجابي بين لاعبي الفريقين.

رد فعل مفاجئ من لاعبي دريمز الغاني تجاه شيكابالا

فبعد نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، قام لاعبو نادي دريمز الغاني بالتوجه نحو قائد الفريق الأبيض، محمود عبدالرازق شيكابالا، لالتقاط صور تذكارية معه.

رغم المنافسة الشديدة على أرض الملعب، إلا أن لحظات التواصل بين اللاعبين تجسدت بوضوح في تلك الصور، حيث انعكست روح الرياضة والاحترام المتبادل بين الفريقين.

وقد تم تداول الصور على نطاق واسع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار إعجاب وتقدير عدد كبير من محبي كرة القدم.

بالرغم من أن نتيجة المباراة لم تكن مرضية بالنسبة لفريق الزمالك الذي كان يتطلع إلى تحقيق الفوز، إلا أنه مازال لديه الفرصة للتعويض في مباراة الإياب.

يسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز في المباراة القادمة أو على الأقل تحقيق تعادل إيجابي، بهدف الصعود إلى الدور التالي من البطولة.