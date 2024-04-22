نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يكرهه.. هجوم ناري على لاعب برشلونة بعد خسارة الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نال البرتغالي جواو كانسيلو ظهير أيمن برشلونة، انتقادات حادة بسبب سوء مستواه أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

خسر فريق برشلونة، أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الأحد، في كلاسيكو الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري “الليجا”.

تقدم فريق برشلونة، في النتيجة مرتين عن طريق كريستنسن وفيرمين بالدقيقتين 6 و69، وعاد ريال مدريد بثلاثية من توقيع فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز وجود بيلينجهام خلال الدقائق التالية على الترتيب 18 و73 و91.

دي بوير وفان باستن ينتقدان كانسيلو

قال الهولندي فرانك دي بوير لاعب برشلونة الأسبق، خلال تحليله للكلاسيكو: “الآن علمت لماذا بيب جوارديولا لم يكن يحب كانسيلو".

وتابع: "كانسيلو يلعب كرة قدم خاصة به ويعتقد أن الأمر يتعلق فقط بما تفعله بالكرة.. اللعنة إنك مدافع!!”.

وأضاف الهولندي فان باستن أسطورة ميلان: “أنه أمر جنوني أن يكرر كانسيلو أخطائه وهو في عمر الـ29”.

يذكر أن جواو كانسيلو يلعب بصفوف برشلونة، معارًا من مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم.