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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن أخبار غير سارة للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي قبل مواجهة نظيره فريق آرسنال مساء غدا الثلاثاء في البريميرليج.

تشيلسي يتلقى صدمة مفجعة قبل مواجهة آرسنال

ويلتقي فريق آرسنال مع نظيره تشيلسي مساء غدا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت التقارير أن النجم كول بالمر هداف نادي تشيلسي غاب عن تدريبات البلوز صباح اليوم الإثنين بسبب المرض حسب التقارير.

وذكرت أن هناك شكوك حول مشاركة كول بالمر أمام فريق آرسنال غدا الثلاثاء مما يجعل المدرب بوكتينيو في ورطة كبرى قبل اللقاء المنتظر أمام الجانرز.

ويتصدر كول بالمر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 20 هدف وذلك مناصفة مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

