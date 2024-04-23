نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يرد على الأخبار المنتشرة خلال زيارة وفد الفيفا الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى مسئولى اتحاد الكرة المصرى دهشتهم من إصرار البعض على نشر أخبار كاذبة واختلاق احداث لا تمت للواقع بصلة خلال زيارة وفد الفيفا الأخيرة.

وضم الوفد كل من بلحسن مالوش المستشار الفني بالفيفا، وأنتوني بافوي مسؤول تطوير الأداء بالاتحاد الدولي، وراؤول شيباندا مسؤول التطوير بالكاف والدكتور عمرو محب مدير كرة القدم للهواه في قارتي إفريقيا وشرق آسيا واجتماعهم مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة وعلاء نبيل المدير الفنى للاتحاد ومساعده محمد يوسف.

وتابع الاتحاد: "ذهب البعض إلى أن لجنة الفيفا هددت بل واوقفت الدعم المالي الخاص بمشروع فيفا فورودرد FIFA Forward وهو خاص ببرامج تطوير المسابقات والمدربين واللاعبين، وهذا كلام عار تماما من الصحة حيث أن الوفد فنى وليس له دور مالى أو رقابي بل إن الوفد أشاد بمجهودات اتحاد الكرة واراد أن يطلع على ما تم إنجازه ورؤية المدير الفنى الجديد للمرحلة المقبلة".

وأضاف: "الوفد طرق مساعدة فيفا للانحاد المصري في البرامج الفنية الجديدة التى دشنها مؤخرا، مؤكدين ان الاتحاد الدولي لا يمول رخص المدربين بأي شكل مادي، ويهيب مجلس اتحاد الكرة بعض وسائل الإعلام بتحري الدقة كما تفعل معظم المؤسسات والسادة الإعلاميين في ظل العلاقات الطيبة والتواصل الدائم بين الطرفين".