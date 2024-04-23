نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيد شعبان حكمًا لمباراة المصري وفاركو بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة التاسعة عشر من الدوري والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق فاركو والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويتكون الطاقم التحكيمي من السيد شعبان حكمًا للساحة ومعه كل من سيد نافع ومحمد مجدي سليمان كمساعدين، محمود منصور حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم مصطفى مدحت بمعاونة من زميله أحمد حامد فهيم.

التشكيل المتوقع للمصري في مباراة فاركو بالدوري

استقر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري علي تشكيله فريقه في مباراته أمام فاركو بالجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المتوقع للمصري في مباراة فاركو كالتالي:

محمود جاد لحراسة المرمى، إسلام عطيه ، باهر المحمدي ، عمرو موسى ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، سمير فكري، غيلاس جناوي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.



القنوات الناقلة لمباراة المصري وفاركو

تنطلق أحداث مباراة المصري وفاركو عبر قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

تردد القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد فاركو



تردد قناة أون تايم سبورتس 1

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11861

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 10853

- معامل الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي

- معامل تصحيح الخطأ 5/6