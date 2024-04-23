نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال آسيا.. موعد مباراة الهلال ضد العين اليوم الثلاثاء 24-4-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر إبريل الجاري، مواجهة حاسمة وقوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مع نظيره فريق العين الإماراتي، وذلك في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

نتيجة مباراة الهلال السعودي ضد العين الإماراتي في ذهاب نصف النهائي

ونجح فريق العين الإماراتي، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره الهلال السعودي، بنتيجة 4-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة العين الإماراتي ضد الهلال السعودي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بين فريقي الهلال السعودي ضد العين الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ستاد «المملكة أرينا»، معقل الفريق السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد العين الإماراتي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستقوم بإذاعة مباراة الهلال السعودي ضد العين الإماراتي، اليوم الثلاثاء، عبر قناة beIN Sports AFC، بصوت المعلق المميز حسن العيدورس.