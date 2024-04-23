عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تورط برشلونة في حادثة " الهدف الشبح "

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، بأن برشلونة تورط في حادثة "الهدف الشبح" المتعلقة بلامين يامال، لاعب الفريق، في الكلاسيكو الأخير ضد ريال مدريد.

مفاجأة مدوية بشأن تورط برشلونة في حادثة " الهدف الشبح "

وكان ريال مدريد قد فاز على برشلونة بنتيجة 3-2، يوم الأحد الماضي، في مباراة أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

في الدقيقة 28 من المباراة، تصدى لامين يامال لركلة ركنية بتسديدة مباشرة، وتصدى لها الحارس أندري لونين بصعوبة، ما جعلها تبدو وكأنها تجاوزت خط المرمى. لاعبو برشلونة طالبوا باحتساب الهدف، لكن الحكم استغرق عدة دقائق في الانتظار لقرار حكم الفيديو، الذي أكد أن الكرة لم تعبر خط المرمى بالكامل، وقرر الحكم استكمال اللعب.

عقب المباراة، اشتكى مسؤولو برشلونة من عدم استخدام تقنية "عين الصقر" في الدوري الإسباني، مما أدى إلى جدل حول ضرورة تطبيق التقنية.

ومع ذلك، وفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ريال مدريد قد صوت سابقًا لتطبيق تقنية "عين الصقر" في الدوري الإسباني. بينما كان برشلونة قد أيد قرار رابطة الليجا بعدم الحاجة إلى التقنية، وهو ما أدى إلى عدم تطبيقها في المباريات المحلية، وهو القرار الذي استندت إليه الرابطة في تنفيذ البطولة دون تقنية "عين الصقر".