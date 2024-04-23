نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدلي القيعي: نفتقد محمود الخطيب والأهلي يسير على نهج العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أن التعاون مع شركة بروميتيون تاير إيجيبت للإطارات، جاء بسبب حجم الشركة وأنها رائدة في إطارات السيارات والحافلات الكبيرة.

وقال عدلي القيعي في تصريحات بالمؤتمر المنعقد الأن: "بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن شركة الأهلي لكرة القدم، أرحب بالجميع، جميعكم أصحاب مكان لأنكم لكن اسهامات في نجاحات الأهلي".

عدلي القيعي: نفتقد محمود الخطيب والأهلي يسير على نهج العالمية

وتابع: "نفتقد محمود الخطيب اليوم ولكنه يختار بعناية من ينوب عنه بعناية وحسن الاختيار بتواجد محمد الغزاوي".

وأضاف: "بالنسبة لي هذه المرة الموضوع له ميزة خاصة، لأن الأهلي عندما قرر انشاء شركات كان لدية رؤية، بأن يسير على نهج العالمية ويكون لكل مجال التزامه، وأعلن أمامكم أنه اتساقًا مع مبادئ الأهلي".

وتابع: "اليوم تشهدون توقيعًا مع شركة متعددة الجنسيات تصنع إطارات النقل الثقيل في مصر وتصدر لكل أوروبا وهي شركة مميزة وقوية، والأهلي عندما يختار من يركض معه يختار النقل الثقيل".

ووجه رسالة لجماهير النادي: "أطالبكم بالإقبال على منتجات الأهلي لأن هذا الذي يساعد الرعاة على الاستمرار والتهافت على التعاقد مع النادي، ولا يوجد رعاية أو تسويق إلا من خلال الإعلام والإعلان عنها".

