نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كلوب يصدم الجميع ويعلن إصابة نجم ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدم الألماني “ يورجن كلوب” المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، الجميع بإعلانه إصابة نجم الريدز منذ قليل في تصريحات صحفية.

وقام كلوب، المدير الفني لكتيبة الريدز، بالاعلان عن إصابة لاعب ليفربول “ دييجو جوتا” وغيابه عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

جوتا يسجل هدف ليفربول الثالث أمام فولهام

وكان دييجو جوتا قد شارك مع ليفربول في مباراته الماضية أمام فولهام، وأحرز الهدف الثالث لكتيبة كلوب خلال المباراة.

وحقق ليفربول فوزًا كبيرًا أمام فولهام بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مدة غياب دييجو جوتا عن ليفربول بعد إصابته

وصرح يورجن كلوب خلال تصريحات صحفية منذ قليل: “ جوتا لاعب متميز واحرز هدف ضد فولهام، وشعر بألم خفيف بعد التسجيل، وتفاقمت الإصابة ".

وزاد المدير الفني لفريق ليفربول:" دييجو جوتا سوف يغيب لمدة أسبوعين عن المشاركة في المباريات مع ليفربول ".

وتابع: “لايمكنني قول الكثير عن الإصابة بصراحةً، لكنه شعر بألم طفيف بمنطقة الحوض وكان على مايرام ثم بدأ المباراة الأخيرة ضد فولهام وكان بخير، لكن عند النهاية شعر بألم، إنها إصابة بسيطة لكن ليست بوقت جيد”.

ليفربول يواجه إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول نظيره إيفرتون مساء غد الأربعاء في الجولة 29 من بطولة البريميرليج في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب جوديسون بارك.