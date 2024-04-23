نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيموفيتش يختار مدرب ميلان الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتربت مسيرة ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان من النهاية، وذلك بعد السقوط أمام إنتر ميلان في الديربي، بالإضافة إلى فشله على جميع الأصعدة والبطولات التي شارك بها الروسونيري هذا الموسم.

وخرج ميلان من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا وبعدها ودع الدوري الأوروبي من ربع النهائي أمام روما، بالإضافة إلى خروجه من كأس إيطاليا وفشله في التتويج بالدوري الإيطالي الذي حصده الإنتر على حساب الميلان.

فان بوميل على طاولة ميلان

ووفقًا لموقع "فوت ميركاتو"، فأن زلاتان إبراهيموفيتش مستشار ملاك نادي ميلان يسعي لجلب الهولندي مارك فان بوميل مدرب رويال أنتويرب البلجيكي لتولي قيادة الروسونيري في الموسم الجديد خلفًا لبيولي.

وقال الموقع بأن إبراهيموفيتش أجري محادثات مع فان بوميل لعقد مدته موسمين مع ميلان، لكن فان بوميل لا يحظي حتي الآن بإجماع داخل إدارة الروسونيري.

وأوضح الموقع، أنه سيكون هناط اجتماع كبير في الأيام القليلة القادمة بين إبراهيموفيتش وفورلاني ومونكادا لحسم مصير مدرب ميلان الجديد في الموسم المقبل.

