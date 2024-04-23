جارية الآن بدون تقطيع.. مباراة مباراة العين والهلال بث مباشر دون تقطيع في دوري أبطال آسيا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - فريق الهلال يبحث عن ريمونتادا تاريخية أمام العين فى إياب نصف نهائي أبطال آسيا، خلال مباراة قوية وحاسمة، حيث يخوض فريق الهلال السعودي مواجهة حاسمة فى الثامنة اليوم، الثلاثاء، عندما يستضيف العين الإماراتي على ملعب "المملكة أرينا"، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويسعى الهلال السعودي لتحقيق نتيجة قوية وخطف بطاقة التأهل أمام ضيفه العين الإماراتي الذي هزمه ذهابًا 4-2، على ملعب هزاع بن زايد بأبوظبي.

تشكيل الهلال أمام العين المتوقع

حراسة المرمى ياسين بونو. خط الدفاع سعود عبدالحميد، خاليدو كوليبالي، على البليهي، ياسر الشهراني. خط الوسط روبن نيفيس، سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش. خط الهجوم ميشائيل، مالكوم، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان.

تشكيل العين أمام الهلال المتوقع

حراسة المرمى خالد عيسى خط الدفاع إريك يورجينس دي مينيزيس، كوامي أوتون، خالد الهاشمي، بندر. خط الوسط بارك يونج وو، يحيى نادر، حازم عباس، كاكو، ماتياس بالاسيوس. خط الهجوم سفيان رحيمي.

تصريحات قوية من كريسبو مدرب العين الإماراتي قبل مواجهة الهلال السعودي

وقبل مباراة الهلال والعين مباشر، أعرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين الإماراتي عن رغبته القوية في عودة فريقه ببطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا من المملكة العربية السعودية.

ويحل العين ضيفًا على الهلال مساء الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بملعب «المملكة أرينا»، علما أن الفريق الإماراتي فاز ذهابا بنتيجة 4-2.

وقال كريسبو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: «بالنسبة لي لم يكن الأمر مفاجأً الفوز على الهلال، لكن الجميع يراها مفاجأة، الهلال تم تجهيزه ليكون بطلًا، أما العين تم تجهيزه ليكون منافسًا».

مباراة الهلال والعين مباشر اليوم

وأضاف: "لن نغيّر من هويتنا ونريد تقدم الشيء الجميل، بعيدا عن من هم لاعبي الفريق الخصم سواء شارك بونو أو ميتروفيتش.. سنلعب بطريقتنا".

وواصل: “أتينا هنا بكل قوتنا ونريد أن نقدم أفضل ما لدينا ووصلنا بأيدينا هنا. فخورون بما وصلنا إليه، ونريد أن نكمل ذلك غدًا، والنتيجة بعلم الغيب”.

وعن السر في إيقافه سلسلة اللاهزيمة لفريق الهلال، قال كريسبو: "ليس هناك أي سر في كرة القدم، علينا أن نثق في أنفسنا ونثق في قدراتنا ونحترم الخصم".

وتابع: “آمل أن يكون للجماهير دور كبير غدًا، ونتمنى حضورهم ونحترمهم، سنواجه خصما مرشحا، ونريد أن نترك بصمة في لقاء الغد ونخرج من اللقاء سعداء”.

واختتم: “أنا فخور بوصولي لنصف النهائي وأن أكون بينكم، سنواجه خصم قوي لكن أتينا هنا من أجل التأهل”.

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خيسوس يكشف استعدادت الهلال لمواجهة العين الإماراتي

وقبل مباراة العين والهلال مباشر، أرسل البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال رسائل الاطمئنان للجماهير على قدرة الفريق بصناعة الريمونتادا في مواجهة العين، الثلاثاء، في إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا بعد نهاية مواجهة الذهاب بخسارة الهلال برباعية من الأهداف مقابل هدفين، جاء ذلك في حديث صحافي من خلال المؤتمر الذي أقيم في صالة المؤتمرات الخاصة بملعب المملكة أرينا.

وقال خيسوس: “هي أول مباراة نخوضها في الإياب، ونحن متأخرون في النتيجة، لكنني أثق باللاعبين بعمل ريمونتادا، ورسالتي للجماهير هي أنني أؤمن بأننا قادرون على التأهل، وفقًا لإمكاناتنا”.

وأضاف: “نعرف أن العين فريق صعب، يدافع جيدًا، ويصنع تحولات هجومية قوية، لكن علينا أولًا أن نفكر بتقليص فارق الأهداف، ومن ثم الحصول على التأهل؛ حيث درسنا الحالات التي تعرضنا لها في مباراة الذهاب، وتلقى مرمانا 4 أهداف منها 3 ضربات جزاء حصلت لفريق أدربه لأول مرة في تاريخي، وأتمنى أن تسير الأمور، الثلاثاء، كما خططنا لها”.

مباراة الهلال والعين مباشر اليوم

من جانبه، قال سافيتش لاعب فريق الهلال: «نعرف أن مواجهة، اليوم، أمام العين ستكون صعبة، لكننا أعددنا أنفسنا جيدًا، وعملنا مع المدرب لتصحيح الأخطاء، وأعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه السليم».

وأضاف: «رأيت في أعين زملائي اللاعبين الرغبة بالفوز، وخطف بطاقة التأهل، نحن قادرون على العودة بالنتيجة غدًا، وثقتنا كلاعبين بأنفسنا كبيرة».

وبيَّن سافيتش أن الانتصارات المتتالية ربما تكون قد أفقدت الفريق تركيزه، وقال: «ربما تكون الانتصارات المتتالية قد أدخلتنا في ثقة ربما تكون قد أسهمت في إضعاف تركيزنا في اللقاء الماضي، إلى جانب تأجيل المباراة وعدم إقامتنا تدريبًا في الملعب قد يكون سببًا أيضًا في ضعف تركيزنا».