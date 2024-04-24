مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد فى الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، مع مضيفه شيفيلد يونايتد في المواجهة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أولد ترافورد"، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد

موعد مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد أعلنه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مؤكدًا أن المباراة مؤجلة من الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز ”البريميرليج“، ومقرر لها أن تنطلق مساء اليوم الأربعاء 24 أبريل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت إنجلترا، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.



مانشستر يونايتد في المركز السابع



ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة جمعها من الفوز في 15 لقاء والتعادل في 5 وخسارة 12 لقاء، فيما يأتى شيفيلد يونايتد فى المركز الأخير برصيد 16 نقطة.

وتعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره بورنموث بنتيجة 2-2 في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-24.

ويخوض مانشستر يونايتد مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما تغلب مؤخرا على كوفنتري سيتي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابي 3-3 في المباراة التي أقيمت على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى المباراة النهائية ليضرب موعدًا مع مانشستر سيتي الذي تأهل على حساب تشيلسي فى نفس الدور.

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يقبع مانشستر يونايتد في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 50نقطة، ويتذيل شيفيلد الترتيب برصيد 16 نقطة.

اللقاء مؤجل من الجولة الـ 29، ويلعب في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب «أولد ترافورد».

فاز شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف في آخر زيارة له لملعب «أولد ترافورد»، في يناير 2021، وأنهى بذلك الفوز سلسلة خسائر متتالية أمام مان يونايتد (7 لقاءات)، آخر مرة حقق فيها فريق شيفيلد الفوز في مباراتين متتاليتين أمام مان يونايتد كانت بين أبريل وديسمبر 1973.

كان ذلك في موسمي 1972-1973 و1973-1974.

يسعى مان يونايتد لتجنب الخسارة في مباراة الغد، لمنع شيفيلد من تحقيق الأمر مرة أخرى.