نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي ليفربول هزيمة من غريمه التقليدي إيفرتون بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "جوديسون بارك" في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج.

أهداف مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

افتتح جاراد برانثوايت أول أهداف اللقاء لصالح إيفرتون في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة أرضية يسارية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، مرت من بين أقدام الحارس أليسون بيكر ثم ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

وأضاف دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الثاني لصالح إيفرتون في الدقيقة 57، بعد ركلة ركنية، نفذها دوايت ماكنيل بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها ليوين بتسديدة، سكنت الشباك.