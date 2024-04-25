نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تصريحات كلوب بعد الهزيمة من إيفرتون ونهاية حلم البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، محبطًا عقب خسارة فريقه أمام إيفرتون بهدفين دون مقابل، مساء الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تلقى ليفربول، خسارة مفاجئة أمام إيفرتون بثنائية سجلها برايثوايت وكالفيرت بالدقيقتين “27 و58” من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب “جوديسون بارك”.

وتوقف رصيد ليفربول، عند 74 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن آرسنال متصدر الجدول بعد خوض كلا الفريقين لـ34 جولة حتى الآن.

كلوب بعد الهزيمة من إيفرتون: أشعر بالخيبة والإحباط

قال كلوب في تصريحاته عقب نهاية المباراة: “أشعر بالخيبة والإحباط، لم نكن جيدين بشكل كافٍ. لقد لعبنا كما أراد إيفرتون أن يلعب المباراة”.

وتابع: "حاولنا تجنب الهدف الأول ثلاث مرات ثم سجله برايثوايت والذي لم يحاول بقوة عليها. بعدها قضينا أفضل فترة بالمباراة ووضعناهم تحت الضغط وخلقنا فرص كبيرة لكن لم نسجلها".

وأضاف: “كل فرصة أهدرناها بالشوط الأول منحت إيفرتون الزخم وأخذ ذلك منا الكثير من الجُهد وأضرّنا كما هو واضح”.

وأكمل: "بالشوط الثاني لم نكن جيدين كفاية كذلك ولم نقم بعملية الضغط التي أظهرناها بنهاية الشوط الأول. وبعدها سجل إيفرتون بطريقته الروتينية من كرة رأسية".

وأردف: "بعد التأخر بهدفين وسط تلك الأجواء وتقديم أداء غير مُلهم على الإطلاق، أشعر حقًا بالأسى لمشجعينا وأنا آسف على ذلك".

وعن إمكانية العودة لصدارة الدوري، قال: “الصدارة؟ بإمكانك رؤية الجدول بنفسك، لا يمكن ذلك سوى أن يتعرض آرسنال ومانشستر سيتي لأزمة وعلينا كسب المباريات أيضًا لأن إذا خسروا مبارياتهم وواصلنا اللعب بنفس الطريقة التي لعبنا بها الليلة فلن يتغيّر أي شيء وحينها لن نكون بمأمن للتأهل لدوري الأبطال”.

وواصل: "لا أرى مشكلة ذهنية بلاعبيّ لكن وظيفتي هي تقديمهم لوضع يجعلهم يشعرون بالثقة للقيام بعملهم. أنا المسؤول عن كل مايحدث ولا أريد لوم لاعبيّ لكن نعم علينا الإستمرار بالمحاولة".