عماد النحاس يكشف توقعه لمباراة الأهلي ومازيمبي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عماد النحاس، نجم منتخب مصر السابق أن مباراة الإياب بين مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي سيكون لها حسابات مختلفة.

عماد النحاس: الإياب بين الأهلي ومازيمبي له حسابات مختلفة

وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "التعادل السلبي نتيجة خادعة، لأن لها حسابات كثيرة في الإياب، فعليك أن تحافظ على شباكك، وأن تعمل على تسجيل الأهداف أيضًا".

وأضاف: "مباراة الذهاب كان بها تركيز كبير من لاعبي الأهلي، ولكن فريق مازيمبي يجيد الكرات العرضية وبعض المزايا الأخرى".

وتابع: "النادي الأهلي سيبحث عن تسجيل هدفين والحفاظ عليهما، تفاديًا لاستقبال أي هدف، وفريق مازيمبي عشوائي، هو يقوم بتصرفات لا تتوقعها".

وأكمل: "أحمد عبد القادر بذل مجهودًا كبيرًا في مباراة الذهاب أمام مازيمبي، وأعتقد أن رضا سليم سيكون لديه فرصة كبيرة في خوض مباراة الإياب مع بيرسي تاو".

وعن مباراة الزمالك أمام دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية، قال عماد النحاس: "على جوزيه جوميز، المدير الفني للأبيض الاعتماد على محمد شحاتة في خط وسط الزمالك، ويجيد تعدد المراكز".

وأتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: "أتوقع فوز الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بنسبة 70%".