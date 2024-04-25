باريس سان جيرمان يتحرك لضم نجم برشلونة في الميركاتو الصيفي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة ناصر الخليفي يسعي للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

باريس سان جيرمان يتحرك لضم نجم برشلونة

ووفقًا لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية فإن باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع يامين لامال نجم الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الشتوي من أجل تدعيم صفوفه في الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة بأن لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي طالب ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان بالتعاقد مع لامال في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة بأن النادي الباريسي مستعد للدخول في مفاوضات مع إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا من أجل الحصول على خدمات نجم الفريق الكتالوني.