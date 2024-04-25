عاجل...لابورتا يعلن بقاء تشافي مدربًا لبرشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - لابورتا يؤكد بقاء تشافي مدربًا لبرشلونة

أعلن جوان لابورتا رئيس برشلونة، بقاء تشافي هيرنانديز مدربًا للفريق الموسم المقبل.

وبذلك يتراجع تشافي عن قراره بالرحيل أواخر الموسم، الذي اتخذه في يناير الماضي إثر هزيمة برشلونة أمام فياريال على أرضه 3-5 في الدوري الإسباني.

معلوم أن عقد تشافي مع النادي الكاتالوني ينتهي عام 2025.

وقال لابورتا: "يسعدنا أن نعلن أن تشافي سيستمرّ كمدرب للفريق الأول. نعلم أنه أدلى ببعض التصريحات في منتصف الموسم، ولكن اليوم لدينا الخبر الجيد الذي تحدثنا عنه، أبلغني حماسته وثقته بمشروع" النادي.

وتابع: "الاستقرار قيمة مهمة في المشاريع الناجحة، بالنسبة إليّ هذا مبدأ".

ووصف المدرب بأنه "مشجع لبرشلونة بلا جدال"، مستدركًا: "الوضع كان معقدًا، ولكن لدينا مدرب يفكّر دومًا في ما هو الأفضل بالنسبة إلى النادي، لذلك فهذا خبر رائع".