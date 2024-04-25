نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالمنصف: تصريحات ميسي عن رونالدو ردت اعتباري.. وشوبير يستحق الاستمرار أساسيا مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرى محمد عبدالمنصف حارس ومدرب حراس مرمى الزمالك السابق إن مصطفى شوبير حارس الأهلي سيستمر الحارس الأساسي بسبب مستواه الجيد مع الفريق.

وأضاف عبدالمنصف خلال حواره ببرنامج المقصورة مع شادي عيسى على راديو أون سبورت إف إم: "مصطفى شوبير يقدم مستوى جيد مع الأهلي يجعله يستمر أساسيا حتى مع عودة الشناوي وشفائه من الإصابة، ولكن هذا قرار الجهاز الفني للأهلي".

وعن تألق مصطفى شوبير إفريقيا عكس الدوري، قال: "قد يكون تركيز مصطفى إفريقيا أكبر نظرا لأهمية البطولة ورغبته في الفوز بها، على عكس مباريات الدوري التي تأتي في المنتصف ما بين مباريات إفريقيا".

وأكمل: "الحارس يتأثر بدفاع الفريق إذا تراجع الدفاع يسبب هذا الأمر أزمة للحارس والعكس أيضا، ومصطفى أنقذ الدفاع والأهلي في إفريقيا".

وأشار عبدالمنصف إلى أن تصريحات الأرجنتيني ليونيل حول أنه اللاعب الموهوب ورونالدو اللاعب المصنوع أنصفته وردت اعتباره بعد الانتقادات التي تعرض لها بسبب تصريحاته السابقة عن محمد الشناوي.

وأتم: "اللاعب المصنوع هو لاعب لديه موهبه وقام بتطويرها حتى يصل لمرحلة المنافسة في المستويات العالية مع اللاعب الموهوب".

