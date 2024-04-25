نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سكاي سبورتس تفجر مفاجأة حول انتقال صلاح للسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحيط الغموض، بمستقبل المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول، الذي يرتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي في نهاية الموسم الجاري.

صلاح ضمن اهتمامات الاتحاد

رفض نادي ليفربول، عرضًا يتجاوز الـ100 مليون جنيه إسترليني من نادي الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح في الصيف الماضي، حيث تمسكت إدارة “الريدز” باستمرار اللاعب مع الفريق في الموسم الجاري.

ولا يزال محمد صلاح، يحظى باهتمام كبير من نادي الاتحاد، وبدرجة أقل الهلال الذي يضم في صفوفه البرازيلي نيمار دا سيلفا والصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وتتوقع تقارير صحفية أن تعود إدارة نادي الاتحاد، للتفاوض من أجل الحصول على توقيع محمد صلاح، الذي يتبقى له موسم واحد في عقده مع ليفربول.

الدوري السعودي يتجه للاعبين الأصغر سنًا.. وصلاح لا يزال في الصورة

أشارت شبكة “سكاي سبورتس” إلى وجود تغيير في استراتيجية انتقالات الدوري السعودي بالصيف المقبل، الأمر الذي قد يؤثر على أي تحرك محتمل لمحمد صلاح نحو المملكة.

وأوضحت الشبكة العالمية إن رابطة الدوري السعودي سوف تُركز على التعاقد مع لاعبين أصغر سنًا بعد إنفاق 784 مليون جنيه إسترليني على النجوم الكبار في العام الماضي.

وذكرت الشبكة في تقريرها أن نظرة مسؤولي الدوري السعودي ستتغير بخصوص الصفقات العالمية حيث سيتم البحث عن لاعبين أصغر سنًا ولن يكون هناك تركيز كبير على اللاعبين الذين يقتربون من إنهاء مسيرتهم الكروية.

محمد صلاح

وأضافت أن محمد صلاح صاحب الـ31 عامًا، لم يكن يريد الرحيل عن ليفربول في الصيف الماضي، وتظل أندية الدوري السعودي مهتمة به ولكن فقط إذا أراد اللاعب هذه الخطوة بالفعل.

ولفتت إلى أن كلما تأخر محمد صلاح في حسم قرار انتقاله إلى المملكة العربية السعودية قل الاهتمام به وقد لا يجد عرضًا كبيرًا آخر من أجله.