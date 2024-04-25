تقسيمة فنية قوية بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة دريمز

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أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية في ختام التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "با جو"، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

تقسيمة فنية في ختام تدريبات الزمالك اليوم

واكتفى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بخوض تقسيمة فنية، عقب انتهاء التدريبات البدنية، خوفًا من تعرض اللاعبين للارهاق في ظل وصول البعثة إلى غانا مساء اليوم.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء اليوم، استعدادًا لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

ويستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق دريمز الغاني يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.