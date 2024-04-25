عاجل.. إيهاب جلال يوافق على عودة المستبعدين للتدريبات

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أحمد جودة - القاهرة - وافق إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي على عودة اللاعبين المستبعدين لأسباب تأديبية إلى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي بالدوري العام.

إيهاب جلال يوافق على عودة المستبعدين للتدريبات

وكان إيهاب جلال قد أعلن منذ بداية الموسم عن استبعاد بعض اللاعبين لأسباب تأديبية، بسبب عدم موافقتهم على سياسة الإدارة الفنية للفريق.

وكان إيهاب جلال قد وقع العقوبة على الثلاثي " باسم مرسي وأحمد محسن ومحمد هاشم " وكانت العقوبة تضمن الثنائي باسم ومحسن بسبب عدم موافقتهم على سياسة الإدارة الحالية للنادي الإسماعيلي.

بينما وقع جلال العقوبة على محمد هاشم، بسبب توقيعه للمصري البورسعيدي دون علم أحد في النادي الإسماعيلي، وخاصةً بعدما اتفق معهم على تمديد التعاقد رفقة القلعة الصفراء.

ومن المقرر أن يعود الثلاثي إلى التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

