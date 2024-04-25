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أحمد جودة - القاهرة - حرص الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في غانا، والكابتن أحمد سليمان عضو المجلس والدكتور عبدالله جورج مستشار المجلس على التواجد في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب "با جو"، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

مجلس إدارة الزمالك يؤازر اللاعبين بالمران الأول في غانا استعدادا لمواجهة دريمز

وحرص الثلاثي على دعم ومؤازرة الفريق خلال التدريبات الجماعية، من أجل تحفيز الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة دريمز الغاني المرتقبة.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء اليوم، استعدادًا لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق دريمز الغاني يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

