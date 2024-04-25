آخر تطورات ملف مدرب ميلان الجديد.. إبراهيموفيتش يهدد ملاك الروسونيري

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحيفة إيطالية، عن آخر تطورات ملف مدرب ميلان الجديد الذي سيقود الفريق الإيطالي خلفًا لستيفانو بيولي الذي سيرحل عن صفوف الروسونيري بنهاية الموسم الجاري.

إبراهيموفيتش يهدد ملاك الروسونيري

ويسعي ميلان إلى التعاقد مع مدير فني قوي لقيادة الفريق، وذلك بعد الإخفاقات الكبيرة التي عاشها الفريق الإيطالي تحث قيادة بيولي هذا الموسم، حيث ودع الروسونيري بطولات دوري الأبطال والدوري الأوروبي وكأس إيطاليا وفشل في التتويج بالدوري الإيطالي الذي ذهب إلى إنتر ميلان.

وقالت التقارير الإيطالية، إلى أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مستشار ملاك نادي ميلان يريد جلب أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لأندية توتنهام وتشيلسي ويوفنتوس وإنتر ميلان لقيادة الفريق اللومباردي.

وأشارت التقارير بأن إبراهيموفيتش مصمم على جلب كونتي لتدريب ميلان في الموسم المقبل، حيث يري السويدي بأن المدرب الإيطالي هو القادرعلى إعادة ميلان إلى الطريق الصحيح.

وتابعت بأن إبراهيموفيتش ربط مستقبله مع ميلان بتعيين كونتي مديرًا فنيًا للروسونيري، حيث يضغط السويدي بقوة لجلب مدرب الإنتر السابق لقيادة الفريق اللومباردي.

