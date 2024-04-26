نجم الزمالك السابق يتحدث عن صعوبة مواجهة دريمز في كوماسي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن هناك ثقة في لاعبي الفريق الأبيض لتحقيق الفوز على دريمز الغاني في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

إبراهيم صلاح: الظروف في إفريقيا صعبة ولكن الزمالك قادر

قال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "الظروف في إفريقيا صعبة ولكن لاعبي الزمالك قادرين على تخطي كافة العقبات من أجل التأهل لنهائي الكونفدرالية وإسعاد الجماهير البيضاء".

وأضاف: "مباراة دريمز صعبة وليست سهلة ولكننا قادرين على تحقيق الفوز ولاعبي الزمالك سيقدموا مباراة أفضل من الذهاب".

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق دريمز الغاني يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.