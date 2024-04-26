نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خليفة كلوب يعلن اقترابه من قيادة ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي ليفربول، من حسم ملف المدرب الجديد للريدز، الذي سيتولى المهمة بعد رحيل الألماني يورجن كلوب في نهاية منافسات الموسم الجاري.

كان كلوب قد قرر الرحيل عن ليفربول لأخذ فترة من الراحة، ليبدأ مسؤولو الريدز بعدها رحلة البحث عن مدير فني جديد يتولى المهمة في الموسم المقبل.

ودخلت إدارة ليفربول، خلال الساعات الماضية، في مفاوضات جادة من أجل التعاقد مع الهولندي آرني سلوت المدير الفني الحالي لفريق فينورد، ليقود “الريدز” خلفًا للألماني كلوب.

آرني سلوت: أريد الذهاب إلى ليفربول

اعترف آرني سلوت في تصريحات إعلامية اليوم، بوجود مفاوضات معه بالفعل ليتولي قيادة ليفربول، مؤكدًا على رغبته في تولي هذا المنصب.

وقال آرني سلوت في تصريحاته لشبكة “ESPN”: "ليس سرًا بأني أريد الذهاب لليفربول، هناك مفاوضات وعلينا الإنتظار حتى الوصول لاتفاق".

وتابع آرني سلوت: “أريد أن اكون المدرب القادم لليفربول، قراري واضح، فينورد وليفربول يجريان محادثات وأنا متفائل بأنهما سيتوصلا إلى إتفاق”.

وحقق آرني سلوت، لقبي الدوري الهولندي الموسم الماضي وكأس هولندا 2023-24 مع فينورد، ليصبح اسمه بارزًا بين المدربين المرشحين لقيادة ليفربول، بدايةً من الموسم المقبل.