نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلي جدة يسقط في فخ الخسارة أمام الرياض بدوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط فريق أهلي جدة، في فخ الخسارة أمام الرياض بنتيجة 2-1، اليوم، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

نتيجة مباراة أهلي جدة والرياض

ونجح فريق الرياض في تسجيل الهدف الأول في المباراة من علامة الجزاء عن طريق بيراما توريه في الدقيقة 43 من عمر اللقاء.

وتمكن فرانك كيسيه نجم وسط أهلي جدة من تسجيل هدف التعادل لصالح فريقه في الدقائق الأخيرة من شوط اللقاء الأول.

وسجل عبد الهادي الحراجين هدف التقدم من جديد لصالح الرياض في اللقاء عند الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة تعرض مهاجم فريق الرياض صالح العباس لإصابة منذ بداية اللقاء ودخول اندي غراي بدلا منه.

وبهذا الفوز أصبح فريق الرياض في المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة، بينما يتوقف رصيد أهلي جدة عند النقطة 52 محتلًا بهم المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.