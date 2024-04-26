نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعنة الإصابة ضربت 5 نجوم.. موعد عودة المصابين لاتحاد جدة السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطورات إصابة نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك وسط اهتمام كبير من قبل الجميع بهم.

وقد أُصيب خماسي الفريق المتمثل في الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي والمغربي عبد الرزاق حمد الله والإيطالي لويس فيليبي وعمر هوساوي، وذلك في وقت قاسي جدًا وتحديدًا قبل مواجهة الشباب في مشوار الدوري السعودي للمحترفين.

ما موقف كانت وفيليبي وبنزيما؟

ويستعد نادي اتحاد جدة لملاقاة نظيره نادي الشباب خلال الفترة القادمة في الجولة التاسعة والعشرين من مشوار بطولة دوري روشن للمحترفين للنسخة الجارية 2023-2024.

ويُعاني الثنائي كانتي ولويس فيليبي من إصابة في عضلة الفخذ اليمنى وأوتار الركبة في حين يعاني كريم بنزيما من إصابة في عضلة الساق اليسرى، في حين يعاني عبد الرزاق حمد الله وعمر هوساوي من إنفلونزا.

موعد عودة خماسي الفريق لنادي الاتحاد

الجدير بالذكر أن عودة الخُماسي للمشاركة مع نادي اتحاد جدة تعتمد على مراحل علاجهم ومدى تعافيهم وجاهزيتهم للعودة إلى صفوف الفريق من جديد.