نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يعتذر للأهلي أم ينتقل للزمالك؟.. رمضان صبحي يحسم مصيره من الرحيل عن بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الجدل حول كل ما يثار عن رحيله المنتظر من الفريق السماوي بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك.

- رمضان صبحي يتحدث عن رحيله من بيراميدز

وتحدث رمضان صبحي عن احتمالية انضمامه لأحد القطبين عبر شاشة سي بي سي مع أحمد عبد الباسط:" لا أتابع السوشيال ميديا والجميع يضع أسمي في مفاوضات أندية مختلفة".

وتابع:" من احترامي لجميع الأندية شرف لي ارتباط اسمي بكل الفرق ولكن إذا كان الأمر حقيقي، وإذا نفيت كل شئ يتم تكذيب كلامك".

وواصل:" أعمل في صمت وأترك الجميع يتحدث وأركز مع فريقي فقط داخل الملعب وسعيد بوجودي في بيراميدز وهو فريق محترم وادارته محترفة".

وأختتم:" كيف أتلقى عروض ولازال يوجد أكثر من سنة في عقدي وملتزم به وأكن لهم احترام كبير