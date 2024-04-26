الرياضة

هل يعتذر للأهلي أم ينتقل للزمالك؟.. رمضان صبحي يحسم مصيره من الرحيل عن بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - حسم رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الجدل حول كل  ما يثار عن رحيله المنتظر من الفريق السماوي بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك.

- رمضان صبحي يتحدث عن رحيله من بيراميدز

وتحدث رمضان صبحي عن احتمالية انضمامه لأحد القطبين عبر شاشة سي بي سي مع أحمد عبد الباسط:" لا أتابع السوشيال ميديا والجميع يضع أسمي في مفاوضات أندية مختلفة".

وتابع:" من احترامي لجميع الأندية شرف لي ارتباط اسمي بكل الفرق ولكن إذا كان الأمر حقيقي، وإذا نفيت كل شئ يتم تكذيب كلامك".

وواصل:" أعمل في صمت وأترك الجميع يتحدث وأركز مع فريقي فقط داخل الملعب وسعيد بوجودي في بيراميدز وهو فريق محترم وادارته محترفة".

وأختتم:" كيف أتلقى عروض ولازال يوجد أكثر من سنة في عقدي وملتزم به وأكن لهم احترام كبير

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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