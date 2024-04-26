نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن عودته إلى منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مفاجأة عن عودته من جديد للانضمام إلى صفوف المنتخب المصري لكرة القدم، بعد استبعاده المتتالي في الفترة الأخيرة، خاصة مع البرتغالي روي فيتوريا.

وارتبط اسم رمضان صبحي بالانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

- رمضان صبحي يتحدث عن منتخب مصر

وتحدث رمضان صبحي عن احتمالية انضمامع لمنتخب مصر في الفترة القادمة مع حسام حسن:" جلست مع حسام حسن خلال جلستي مع طبيب المنتخب بعد إصابتي في الضلوع وهنئت التؤام وسعيد بوجودهم".

وتابع:" كل مدرب يأتي لديه اختياراته المختلفة ويضم اللاعبين الذي يرى أنهم الأفضل في هذه المرحلة".

وأختتم:" الجهاز الطبي والفني للمنتخب المصري كانوا يتابعون إصابتي باهتمام ويتابع معي تطورات الإصابة".

