نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خارج الأهلي.. كولر يصدم أحمد القندوسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، مصير بعض المعارين من العودة إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

- صفقات الأهلي الصيفية

وأكد الناقد الرياضي عبد الحكيم أبو علم مع إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة أون تايم سبورت:" لجنة التخطيط اجتمعت مع مارسيل كولر بحضور خالد بيبو ثم عقدت اجتماع آخر منفصل بها".

وتابع:" الجلسة شهدت الحديث عن معسكر منتخب مصر القادم وضغط المباريات القادم".

وواصل:" كولر لم يتحدث عن صفقة بأسمها فقط أصفح عن المراكز الذي يرغب في تدعيمها مثل خط الدفاع بلاعب أجنبي وأخر محلي، بجانب لاعب وسط وثنائي هجومي أحدهم أجنبي".

وتابع:" محمد ياسر لاعب الدوري التشيكي أحد المرشحين بجانب عودة محمد شريف، كما طلب تأجيل حسم مصير المدافع محمود متولي".

وأختتم:" كولر طلب تأجيل حسم مصير القندوسي من العودة إلى الأهلي ثم إعادة إعارته من جديد، ولم يبدي أي حماس في عودة الثلاثي عمار حمدي ومصطفى البدري ومحمد المغربي".

