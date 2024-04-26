نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق جديد وناري من رضا عبد العال بشأن واقعة إخفاء الكرات في القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك أهدر من فرصة أكثر من هدف محقق في الوقت المحتسب بدل من الضائع أمام فريق الأهلي في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على حساب الأهلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن إخفاء الكرات بمباراة القمة كان في صالح الأهلي حتى لا تزيد النتيجة أكثر من هدفين في مباراة القمة لصالح نادي الزمالك.

وتابع: فريق الزمالك كان بإمكانه الخروج فائزا على الأهلي بنتيجة أكبر من هدفين مقابل هدف.

مواجهات الأهلي والزمالك في إفريقيا

يذكر أن الأهلي يواجه مازيمبي الكونغولي، اليوم الأحد، في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يلتقي الزمالك مع دريمز الغاني، يوم الأحد القادم، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

