نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثانية.. برشلونة يقترب من ضم جوهرة الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني إلى التعاقد مع جوهرة الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات القادمة من أجل تعزيز صفوف الفريق.

ويخطط برشلونة للتعاقد مع نجوم جديدة تكون قادرة على إحداث طفرة في صفوف الفريق من أجل تعزيزه والمنافسة بقوة على بطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويخطط برشلونة لانتفاضة قوية من أجل تعويض الخسائر التي تلقاها هذا الموسم وخروجه المؤلم من دوري الأبطال بهزيمة قاسية من قبل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

صفقة برشلونة الجديدة من نابولي

وفي سياق ذلك فقد أكدت التقارير الصحفية أن نادي برشلونة يخطط للتعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا، جوهرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويحظى نجم نابولي بإهتمام كبير من قبل تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسباني وهو ما يجعله أحد الخيارات الأولية للتعاقد معه الفترة القادمة من أجل تعزيز صفوفه.

ويرتبط صاحب الـ23 عام بعقد مع نابولي حتى صيف 2027 القادم، ويتقاضى راتبًا يصل إلى واحد ونصف مليون يورو وهو قليل جدًا حيث لم يرتفع منذ وصوله إلى دييغو أرماندو في صيف 2022 الماضي.

