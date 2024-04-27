ريال مدريد يقترب من حسم الدوري الإسباني
اقترب ريال مدريد من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه ريال سوسيداد 1-0، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 33 من "الليغا".
سجل أردا غولر هدف المباراة الوحيد "للنادي الملكي" في الدقيقة 29.
ويأتي الفوز ليمنح الفريق دفعة معنوية هائلة، قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني الثلاثاء المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 84 نقطة في المركز الأول، بفارق 14 نقطة عن ملاحقه برشلونة صاحب المركز الثاني، والذي يواجه يوم الإثنين المقبل ضيفه فالنسيا ضمن منافسات الجولة ذاتها.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد سوسيداد عند 51 نقطة في المركز السادس.
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