نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أنا جامد متقلقش عليا".. كواليس حديث سيد عيد الحفيظ وخالد بيبو عقب مباراة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن ما يتم تداوله مؤخرا بشأن رحيله عن منصبه داخل القلعة الحمراء، بعد الهجوم الكبير الذي يتعرض له في الفترة الأخيرة وسط وجود مطالب بعودة سيد عبد الحفيظ إلى المنصب.

- تصريحات بيبو عن سيد عبد الحفيظ

وأكد سيد عبد الحفيظ في تصريحات مع مهيب عبد الهادي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر:" عندما نرصد حالة معينه ويتم الاستدلال باسم معين فأنك تدخل شخص في أزمة ليس له علاقة، ولا أتحدث بسبب الصداقة التي تجمعني ببيبو".

وتابع:" لا أرى أن الأهلي تأثر أو دخل نفق مظلم فريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا ويسير بخطى جيدة في الدوري، لا أريد أن يتم الزج بأسمي خاصة في الوقت الحالي الذي يحتاج فيه الفريق للتركيز".

ليدخل خالد بيبو الحوار موجها حديثه لعبد الحفيظ:" النادي الأهلي سيظل بيتنا والمكان الذي ندين له بالكثير وأنا أسير على العديد من الخطوات الذي وضعها عبد الحفيظ، ونجحنا في تحمل مسؤولية الأهلي كلاعبين داخل الملعب وفي الإدارة".

ووجه بيبو رسالة لعبد الحفيظ:" أنا جامد ياسيد متقلقش، عاصرنا بعض طويلا وعملنا لسنوات معا وتعلمت منك الكثير".

واسترسل:" جمهور الأهلي سيظل رقم واحد والمباراة كانت ستهرب منا بعد الهدف الملغي لمازيمبي ولكن الجماهير أشعلت الملعب تشجيع وأضافت طاقة إضافية للفريق".

وأشار:" يوجد بعض الجهات التي ترغب أن تظهر أننا نعاني من أزمة وتعمل على صناعة موجات هجوم مدوية بعد أول. اخفاق".

وأختتم:" في أي وقت أو شئ أتواصل مع سيد عبد الحفيظ واناقشه فيها ويفيدني كثيرا".

